Ucraina: Kiev, ‘morti 38.140 soldati russi, distrutti 1675 tank' (Di sabato 16 luglio 2022) Kiev, 16 lug. (Adnkronos) - Ammonterebbero a 38.140 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all'Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 38.140 uomini, 1675 carri armati, 3874 mezzi corazzati, 846 sistemi d'artiglieria, 247 lanciarazzi multipli, 109 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 220 aerei, 188 elicotteri, 2735 autoveicoli, 15 unità navali e 687 droni. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022), 16 lug. (Adnkronos) - Ammonterebbero a 38.140 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 38.140 uomini,carri armati, 3874 mezzi corazzati, 846 sistemi d'artiglieria, 247 lanciarazzi multipli, 109 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 220 aerei, 188 elicotteri, 2735 autoveicoli, 15 unità navali e 687 droni.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : L'ambasciata americana a Kiev ha chiesto agli americani in Ucraina di 'lasciare immediatamente' il Paese utilizzand… - _Nico_Piro_ : Sul @Corriere di oggi, anche sulla base di fonti di stampa internazionali, il solitamente ben informato (oltre che… - Agenzia_Italia : #Ucrania Per le Nazioni Unite i soldati ucraini presero posizione all'interno della casa di cura, dove morirono ol… - Melquiandess : RT @repubblica: Guerra in Ucraina, Kiev: 'Mosca usa la centrale nucleare di Zaporizhia come base per le armi e per bombardare la zona'. Sir… - NicNic92203 : RT @fattoquotidiano: Ucraina, così le ‘superarmi’ per Kiev cambiano gli equilibri al fronte. Colpiti magazzini e logistica della micidiale… -