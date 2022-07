Traffico Roma del 16-07-2022 ore 17:30 (Di sabato 16 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buon pomeriggio Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani a nord di Roma sulla diramazione dell’autosole per incidente code tra Castelnuovo di Porto è Settebagni in direzione del raccordo anulare in città a Trastevere torna l’appuntamento con la festa de’ Noantri dalle 18:30 alle 20:30 è in programma la processione della Madonna de Noantri con partenza dalla chiesa di San Agata il Largo San Giovanni De matha e arrivo la Basilica di San crisogono in Piazza Sonnino passando per viale Trastevere via della Lungaretta Piazza San Francesco d’Assisi Piazza San Cosimato dalle 17:30 sono previste poi deviazioni per 5 linee di bus in occasione del concerto di ultimo domani domenica 17 luglio al Circo Massimo già dalle 20 di questa sera sono previste chiusure su via del Circo Massimo piazzale Ugo La ... Leggi su romadailynews (Di sabato 16 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani a nord disulla diramazione dell’autosole per incidente code tra Castelnuovo di Porto è Settebagni in direzione del raccordo anulare in città a Trastevere torna l’appuntamento con la festa de’ Noantri dalle 18:30 alle 20:30 è in programma la processione della Madonna de Noantri con partenza dalla chiesa di San Agata il Largo San Giovanni De matha e arrivo la Basilica di San crisogono in Piazza Sonnino passando per viale Trastevere via della Lungaretta Piazza San Francesco d’Assisi Piazza San Cosimato dalle 17:30 sono previste poi deviazioni per 5 linee di bus in occasione del concerto di ultimo domani domenica 17 luglio al Circo Massimo già dalle 20 di questa sera sono previste chiusure su via del Circo Massimo piazzale Ugo La ...

