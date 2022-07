Tour de France 2022, le classifiche generali aggiornate: maglia gialla, a pois, verde e bianca (Di sabato 16 luglio 2022) Le classifiche generali aggiornate del Tour de France 2022: ecco di seguito le graduatorie in costante aggiornamento per quanto riguarda maglia gialla, a pois, verde e bianca della Grande Boucle. Scopriamo assieme allora chi guida la classifica generale con le prime dieci posizioni, e le prime tre posizioni delle classifiche per scalatori, punti e miglior giovane. Ecco di seguito le classifiche della corsa transalpina, la più nota e prestigiosa del ciclismo. Tour DE France 2022: CALENDARIO COMPLETO MONTEPREMI E PRIZE MONEY maglia gialla (classifica a tempo) 1. Jonas Vingegaard DEN ... Leggi su sportface (Di sabato 16 luglio 2022) Ledelde: ecco di seguito le graduatorie in costante aggiornamento per quanto riguarda, adella Grande Boucle. Scopriamo assieme allora chi guida la classifica generale con le prime dieci posizioni, e le prime tre posizioni delleper scalatori, punti e miglior giovane. Ecco di seguito ledella corsa transalpina, la più nota e prestigiosa del ciclismo.DE: CALENDARIO COMPLETO MONTEPREMI E PRIZE MONEY(classifica a tempo) 1. Jonas Vingegaard DEN ...

Pubblicità

Ashmira1 : RT @fabius10scudi: @AlessandroCere7 Ne avete sentito parlare in RAI? #TourDeFrance - bikenewsPhoto : RT @Eurosport_IT: Il duello che tutti aspettavamo ?? Pogacar attacca, Vingegaard risponde! #EurosportCICLISMO | #TdF2022 | #Pogacar | #Ving… - gercci1 : Pogacar fortissimo ma senza squadra alla fine vincerà comunque e Van art e la jumbo si dovranno inchinare! our de F… - Danilacv1 : RT @fabius10scudi: @AlessandroCere7 Ne avete sentito parlare in RAI? #TourDeFrance - Andreaacquista : RT @fabius10scudi: @AlessandroCere7 Ne avete sentito parlare in RAI? #TourDeFrance -