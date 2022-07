Rugby a 7: Italia già ai quarti, vittorie con Portogallo e Polonia. La corsa ai Mondiali è aperta (Di sabato 16 luglio 2022) Si è disputata la prima giornata del torneo maschile di qualificazione alla Rugby 7s World Cup 2022 che si disputerà in Sudafrica e gli azzurri esordiscono subito bene contro la principale avversaria per un posto ai playoff, superando il Portogallo. Poi successo sofferto con la Polonia e secondo posto nel girone assicurato aspettando l’Irlanda domani. Buon avvio degli azzurri contro il Portogallo, stabilmente nella metà campo portoghese, ma senza essere in grado di concretizzare. Italia che, comunque, è molto aggressiva anche in difesa e non concede spazi agli avversari. Così il dominio territoriale azzurro viene premiato solo allo scadere, quando finalmente Massimo Cioffi trova il break vincente, schiaccia tra i pali e l’Italia va al riposo avanti 7-0. Italia vicino ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) Si è disputata la prima giornata del torneo maschile di qualificazione alla7s World Cup 2022 che si disputerà in Sudafrica e gli azzurri esordiscono subito bene contro la principale avversaria per un posto ai playoff, superando il. Poi successo sofferto con lae secondo posto nel girone assicurato aspettando l’Irlanda domani. Buon avvio degli azzurri contro il, stabilmente nella metà campo portoghese, ma senza essere in grado di concretizzare.che, comunque, è molto aggressiva anche in difesa e non concede spazi agli avversari. Così il dominio territoriale azzurro viene premiato solo allo scadere, quando finalmente Massimo Cioffi trova il break vincente, schiaccia tra i pali e l’va al riposo avanti 7-0.vicino ...

