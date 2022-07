Ricky Martin accusato di violenza dal nipote: cosa rischia il cantante (Di sabato 16 luglio 2022) Ricky Martin, accusato di violenza dal nipote, potrebbe finire a processo. Questo è ciò che riporta il quotidiano spagnolo Marca che ha pubblicato un aggiornamento su una vicenda iniziata nelle prime settimane di luglio. Le accuse contro Ricky Martin e l’ordine restrittivo Nei primi giorni di luglio Ricky Martin è stato denunciato per abusi fisici e psicologici. Il denunciante era rimasto anonimo, e aveva ottenuto un ordine restrittivo temporaneo nei confronti della voce de La Copa De La Vida. In una dichiarazione l’artista aveva parlato di “accuse false”. Secondo il denunciante, tra lui e Ricky Martin vi sarebbe stata una frequentazione durata sette mesi. Il cantante non ... Leggi su optimagazine (Di sabato 16 luglio 2022)didal, potrebbe finire a processo. Questo è ciò che riporta il quotidiano spagnolo Marca che ha pubblicato un aggiornamento su una vicenda iniziata nelle prime settimane di luglio. Le accuse controe l’ordine restrittivo Nei primi giorni di luglioè stato denunciato per abusi fisici e psicologici. Il denunciante era rimasto anonimo, e aveva ottenuto un ordine restrittivo temporaneo nei confronti della voce de La Copa De La Vida. In una dichiarazione l’artista aveva parlato di “accuse false”. Secondo il denunciante, tra lui evi sarebbe stata una frequentazione durata sette mesi. Ilnon ...

xizercul : RT @Friendsdontli15: Ricky Martin che scopa il nipote, il padre di Elon Muschio che fa un figlio con la figliastra ma che cazzo è una punta… - HectorX_17 : RT @sonomarvin: Leggo solo ora della relazione incestuosa tra Ricky Martin e suo nipote 21enne, con tutte le conseguenze del caso. https://… - cla_car81 : @LiguriGiacomo @FrancescaBB3 Per me, vale per Ricky Martin come per Michael Jackson, Johnny Depp o Kevin Spacey, tu… - VanityFairIt : L’avvocato del cantante portoricano ha smentito con forza le indiscrezioni riguardo una presunta relazione incestuo… - lukexcx1 : @BarbieXanax Ma ricky martin ancora non è stato condannato, Depp si sa come è finita, james franco da come ho letto… -