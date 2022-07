Mercato Sampdoria, la verità su Caputo e spazio al doppio colpo (Di sabato 16 luglio 2022) Il Mercato della Sampdoria è pronto a scaldare i motori soprattutto sul fronte offensivo. Resta in bilico la figura di Caputo, il quale potrebbe aprire all’addio con destinazione Lazio nel ruolo di vice Immobile. I blucerchiati avrebbero già scelto la doppia alternativa Punto interrogativo sul futuro di Caputo anche se l’attaccante della Sampdoria sarebbe pronto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 16 luglio 2022) Ildellaè pronto a scaldare i motori soprattutto sul fronte offensivo. Resta in bilico la figura di, il quale potrebbe aprire all’addio con destinazione Lazio nel ruolo di vice Immobile. I blucerchiati avrebbero già scelto la doppia alternativa Punto interrogativo sul futuro dianche se l’attaccante dellasarebbe pronto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

CagliariNews24 : Sampdoria, Lanna: «Sul mercato vedremo cosa fare» - Toro_News : ??| CALCIOMERCATO Le trattative in corso di alcuni dei club di #SerieA, in vista della nuova stagione 2022/2023 - sportface2016 : #Sampdoria | Le parole del presidente #Lanna: 'Siamo tranquilli sul fronte societario. Il mercato lo valutiamo con… - SampNews24 : #Sampdoria, #Lanna: «Valutiamo un po’ di cose sul mercato. Cessione? Così fino a settembre» - ZonaBianconeri : RT @ProfidiAndrea: ?? Sky: '#Sampdoria, nome nuovo per l'attacco: idea #Pjaca per Giampaolo' 'Di proprietà della #Juventus, il classe '95 n… -