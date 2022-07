LIVE – Sassuolo-Jablonec 1-1, amichevole precampionato 2022 (DIRETTA) (Di sabato 16 luglio 2022) La DIRETTA testuale di Sassuolo-Jablonec, amichevole precampionato 2022. Secondo test in vista dell’inizio della stagione per la formazione di Alessio Dionisi che oggi, sabato 16 luglio alle ore 17, scenderà in campo al centro sportivo di Vipiteno per affrontare i cechi del Jablonec. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Sassuolo-Jablonec 1-1 (8? Frattesi, 28? Sejl) 49? – Subito pericoloso Alvarez, palla di poco fuori 46? – Comincia la ripresa. Questo l’11 del Sassuolo: Consigli, Muldur, Tressoldi, Ferrari, Kyriakopoulos, Henrique, Harroui, Thorstvedt, Defrel, Alvarez, Ceide 45? – INTERVALLO, 1-1 40? – Salito di colpi Ceide ... Leggi su sportface (Di sabato 16 luglio 2022) Latestuale di. Secondo test in vista dell’inizio della stagione per la formazione di Alessio Dionisi che oggi, sabato 16 luglio alle ore 17, scenderà in campo al centro sportivo di Vipiteno per affrontare i cechi del. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA1-1 (8? Frattesi, 28? Sejl) 49? – Subito pericoloso Alvarez, palla di poco fuori 46? – Comincia la ripresa. Questo l’11 del: Consigli, Muldur, Tressoldi, Ferrari, Kyriakopoulos, Henrique, Harroui, Thorstvedt, Defrel, Alvarez, Ceide 45? – INTERVALLO, 1-1 40? – Salito di colpi Ceide ...

