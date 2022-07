LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Elena Vallortigara a caccia della finale nell’alto! Cestonaro ci prova nel triplo (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 A CHE ORA CORRE MARCELL JACOBS LA SEMIfinale E L’EVENTUALE finale 19.42: Ottavvia Cestonaro si ferma a 13.64 nel primo salto. E’ nona nel suo gruppo 19.41: Jeruto in fuga nella batteria dei 3000 siepi 19.39: Anche la finlandese Makela supera la barriera dei 14.40 e, con 14.49, si qualifica per la finale al primo tentativo 19.36: L’ucraina Bekh-Romanchuk si qualifica per la finale del triplo con 14.54 19.35: Non ci sono azzurre al via dei 3000 siepi, In finale vanno le prime tre e i migliori sei tempi. Al via Jeruto (Kaz), Bouzayani (Tun), Xu (Chn), Yee (Can), Bird (Gbr), Erbacher (Aus), YTamanaka (Jpn), Meyer ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREA CHE ORA CORRE MARCELL JACOBS LA SEMIE L’EVENTUALE19.42: Ottavviasi ferma a 13.64 nel primo salto. E’ nona nel suo gruppo 19.41: Jeruto in fuga nella batteria dei 3000 siepi 19.39: Anche la finlandese Makela supera la barriera dei 14.40 e, con 14.49, si qualifica per laal primo tentativo 19.36: L’ucraina Bekh-Romanchuk si qualifica per ladelcon 14.54 19.35: Non ci sono azzurre al via dei 3000 siepi, Invanno le prime tre e i migliori sei tempi. Al via Jeruto (Kaz), Bouzayani (Tun), Xu (Chn), Yee (Can), Bird (Gbr), Erbacher (Aus), YTamanaka (Jpn), Meyer ...

Pubblicità

infoitsport : LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Marcell Jacobs deve superarsi. Attesa per Dosso e Vallortigara - TuttocalcioS : Devo dire che #skysport sta producendo una grandissima offerta per quanto riguarda i mondiali di atletica. Apparte… - RSIsport : ?????????? Oggi alla RSI/2 ??Atletica, Mondiali da Eugene (19h30) - OdeonZ__ : Mondiali di atletica: Jacobs 2° in 10'04, domani semifinale. 4x400 mista: Italia settima - infoitsport : LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Marcell Jacobs in semifinale, il video. 'Sto male, ma mi butto'. Bene Ponz… -