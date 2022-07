Kahn | «De Ligt vuole venire al Bayern Monaco»

(Di sabato 16 luglio 2022) . Le parole del dirigente del club bavarese Oliverha parlato ai microfoni di BR24Sport dell’obiettivo Deper il. Ecco le parole del dirigente del club bavarese: «Abbiamo avuto dei colloqui. Il giocatoreal. Avremo altri colloqui e vedremo come va» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

GoalItalia : Kahn avvicina De Ligt al Bayern: 'Abbiamo parlato, vuole venire da noi' ?????????? - forumJuventus : Kahn (CEO Bayern): 'De Ligt vuole venire da noi, avremo altri colloqui con la Juve e vedremo come andrà' ??… - gianpi36590925 : RT @Gazzetta_it: Juve, senti Kahn: 'De Ligt vuole venire al Bayern' #calciomercato - infoitsport : de Ligt sempre più lontano dalla Juve, Kahn: “Vuole venire al Bayern” - infoitsport : Bayern Monaco, Kahn conferma: “De Ligt vuole venire da noi, avremo altri contatti con la Juve” -

: "Devuole venire al Bayern Monaco". Le parole del dirigente del club bavarese Oliverha parlato ai microfoni di BR24Sport dell'obiettivo Deper il Bayern Monaco. Ecco le parole ...Un altro giorno ricco di rumors e voci quello del calciomercato di una Juventus che sta sempre più cambiando pelle. Quello che è accaduto nei giorni scorsi, ovvero l'arrivo di Pogba e Di Maria , ...Il dirigente del club. tedesco esce allo scoperto sul difensore della Juve. Ufficiale l'attaccante in Spagna. Napoli a caccia dell'erede di Koulibaly. Accoglienza da star per Bernardeschi a Toronto ...L'amministratore delegato dei bavaresi parla della trattativa con la Juventus per il difensore olandese, che ha ormai deciso di cambiare aria ...