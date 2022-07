Insieme verso i Giochi del Mediterraneo 2026

(Di sabato 16 luglio 2022) È stato siglato il protocollo di intesa che avvia la collaborazione tra Fondazione Taranto25 e la Sezione di Taranto della Lega Navale! Il documento è stato firmato dai due Presidenti, Fabio Tagarelli per Fondazione Taranto25 e Flavio Musolino per la Sezione di Taranto della Lega Navale Italiana, nel Salone degli Specchi del Municipio di Taranto alla presenza di Fabrizio Manzulli, Vicesindaco di Taranto, Gianni Azzaro, Assessore allo Sport e al Patrimonio del Comune di Taranto, Alessandro D’Elia Delegato del Comitato Regionale Puglia e Basilicata della Federazione Italiana Canottaggio, Michelangelo Giusti, Delegato Provinciale del CONI di Taranto, e Giovanni Patronelli, promotore di FT25 del protocollo di intesa. Fondazione Taranto25, il network che, nato tre anni addietro, riunisce circa cinquanta tra imprenditori, professionisti e operatori dell’associazionismo locale, sviluppa ...

