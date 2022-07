I fratelli Russo a difesa dello streaming | La sala cinematografica un luogo sacro? Cavolate

(Di sabato 16 luglio 2022) I registi di The Gray Man Anthony e Joespiegano perché non si dovrebbe necessariamente pensare allacome unicoper ospitare i film. The Gray Man è al cinema, e presto arriverà anche su Netflix, ma cosa ne pensano i registi Anthony e Joedi questa "guerra culturale" tra? Che non ha davvero senso. Intervistati dall'Hollywood Reporter in occasione dell'uscitaspy-thriller con Ryan Gosling, Chris Evans e Ana de Armas da loro diretto, i due registi, che tra grande e piccolo schermo non hanno mai mancato di regalare memorabili storie, spiegano perché non sono d'accordo con il discorso di "sacralità della". ...

Amiamo davvero tutto del cinema classico, ma non abbiamo mai fatto i preziosi al riguardo in nessun modo " ha esordito Anthony" Ciò che ci ha sempre entusiasmato più di ogni altra cosa è la ...Foto Getty Il nuovo film deiè appena uscito in alcuni selezionati cinema italiani grazie a Lucky Red ( qui trovate l'elenco completo e in aggiornamento). Dal 22 luglio sarà poi ...I registi di The Gray Man Anthony e Joe Russo spiegano perché non si dovrebbe necessariamente pensare alla sala cinematografica come unico luogo per ospitare i film. The Gray Man è al cinema, e presto ...I registi di Avengers Endgame hanno espresso la loro opinione sull'importanza delle piattaforme streaming, a discapito dei cinema. Ecco le loro parole ...