Calciomercato Verona | il colpo in attacco è ufficiale | annuncio del club

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, @HellasVeronaFC | Anche il @Boro su #Henry, ma il giocatore spinge per l'Hellas - Luxgraph : Verona, ufficiale: dal Venezia ecco Henry - fantapiu3 : #Verona, ufficiale #Henry dal #Venezia #fantacalcio #seriea #campionato #calciomercato #consiglifantacalcio… - serieAnews_com : ?? Il #Verona mette a segno il colpo #Henry dal #Venezia: ora è ufficiale - TuttoHellasVer1 : Mercato Verona: Simeone, distanza tra domanda e offerta con il Napoli -

Calciomercato.com

Per questo motivo, Lotito è intervenuto pesantemente suldella Lazio, sorprendendo in ... Il doppio acquisto in casa Hellasè un chiaro esempio di programmazione verso il futuro. ...1 L'affare era chiuso da qualche giorno, mancava solo l'ufficialità. Ora è arrivata: Thomas Henry è un nuovo giocatore dell'Hellas. Dopo la buona stagione con il Venezia , il francese resta in Veneto e si accorda con il club di Setti . Arriva a titolo definitivo fino al 2026 e sarà a disposizione di Cioffi . L'annuncio è ... Chukwuani, problema al cuore: niente Verona | Mercato VERONA - Il Verona di Gabriele Cioffi rinforza ancora l’attacco. Dal Venezia è ufficiale infatti l’arrivo di Thomas Henry. Il calciatore francese ha firmato con i scaligeri un contratto fino al 30 giu ...I biancocelesti sono famosi per aver sempre svolto sessioni di calciomercato in sordina. Non hanno mai davvero fatto colpi roboanti nell'era Lotito, e ...