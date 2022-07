WWE: Già fissata la data del ritorno in pompa magna di Goldberg? (Di venerdì 15 luglio 2022) La WWE ha previsto che l’episodio di SmackDown del 23 settembre si terrà a Salt Lake City, Utah. Si tratta di un tempismo molto interessante, dato che il primo incontro di Bill Goldberg, Hall of Famer della WWE, su WCW Nitro, si è svolto il 22 settembre 1997 proprio a Salt Lake City con una vittoria su Hugh Morrus (Bill Demott). Il trend degli anniversari continua? Sembra difficile che si tratti di un caso ed è molto probabile che la WWE voglia prevedere il ritorno di Bill Goldberg proprio per quell’occasione. Già di recente la compagnia ha organizzato dei grandi eventi relativi ai debutti delle sue star, con il mese dedicato a Randy Orton e quello dedicato a John Cena. Da contratto ci sta Resta da vedere se la WWE approfitterà per celebrare anche il 25° anniversario del debutto di Goldberg in ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 15 luglio 2022) La WWE ha previsto che l’episodio di SmackDown del 23 settembre si terrà a Salt Lake City, Utah. Si tratta di un tempismo molto interessante, dato che il primo incontro di Bill, Hall of Famer della WWE, su WCW Nitro, si è svolto il 22 settembre 1997 proprio a Salt Lake City con una vittoria su Hugh Morrus (Bill Demott). Il trend degli anniversari continua? Sembra difficile che si tratti di un caso ed è molto probabile che la WWE voglia prevedere ildi Billproprio per quell’occasione. Già di recente la compagnia ha organizzato dei grandi eventi relativi ai debutti delle sue star, con il mese dedicato a Randy Orton e quello dedicato a John Cena. Da contratto ci sta Resta da vedere se la WWE approfitterà per celebrare anche il 25° anniversario del debutto diin ...

