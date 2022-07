(Di venerdì 15 luglio 2022) Le immissioni in ruolo ordinarie a.s./23, in caso di posti rimasti vacanti e disponibili, saranno seguite da una fase straordinaria di assunzione da GPS. Le nostre FAQ: dalla partecipazione alla procedura al contratto a tempo determinato, dal periodo di prova alla conferma in ruolo. L'articolo .

Negare il doppio canale di reclutamento, assumendo anche daseconda fascia, rappresenta un atto ... con almeno la metà dei posti destinati dal Mef aiè andato invece a ingrassare il numero ...Per partecipare all'assegnazione dei, gli interessati devono presentare due apposite domande ...di immissioni in ruolo seguirà la Call veloce e la procedura di assunzione straordinaria da... Ruoli da GPS sostegno prima fascia per il 2022/23: chi può sperare nell’assunzione, quando si presenterà domanda, per quale provincia. FAQ Riportiamo la tabella contenente la suddivisione regionale del contingente per le immissioni in ruolo 2022/2023.Ha preso il via la macchina organizzativa che nelle intenzioni del ministero dell’Istruzione entro l’estate dovrebbe portare alle immissioni in ruolo di 94.130 nuovi insegnanti.