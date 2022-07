Piano strade a Nettuno: in programma 600mila euro di interventi per la sicurezza viaria (Di venerdì 15 luglio 2022) Nettuno – Un fitto programma di interventi di manutenzione straordinaria, per un costo complessivo di 600mila euro, quello previsto dal “Piano strade” per il secondo semestre dell’anno dall’Ufficio Manutenzione del Comune di Nettuno. “I lavori – spiega l’Amministrazione – sono finalizzati all’eliminazione di pericoli per la circolazione veicolare e pedonale e a migliorare la qualità urbana. I lavori e consistono, essenzialmente, nella fresatura di vecchie pavimentazioni stradali e nella posa in opera di un nuovo tappetino con successivo rifacimento della segnaletica stradale orizzontale; laddove necessario è stato previsto il rialzamento o la ricollocazione in maniera stabile di alcuni chiusini e caditoie stradali. Le strade per cui è ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 15 luglio 2022)– Un fittodidi manutenzione straordinaria, per un costo complessivo di, quello previsto dal “” per il secondo semestre dell’anno dall’Ufficio Manutenzione del Comune di. “I lavori – spiega l’Amministrazione – sono finalizzati all’eliminazione di pericoli per la circolazione veicolare e pedonale e a migliorare la qualità urbana. I lavori e consistono, essenzialmente, nella fresatura di vecchie pavimentazioni stradali e nella posa in opera di un nuovo tappetino con successivo rifacimento della segnaletica stradale orizzontale; laddove necessario è stato previsto il rialzamento o la ricollocazione in maniera stabile di alcuni chiusini e caditoie stradali. Leper cui è ...

