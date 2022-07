Non essendo Conte, Draghi non chiama Ciampolillo, si dimette e fa la cosa giusta (Di venerdì 15 luglio 2022) Nel pomeriggio di ieri il presidente dello Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, non è stato l’unico a dare le dimissioni, presentate con un’e-mail inviata da Singapore, dove si era rifugiato da alcuni giorni dopo le proteste popolari. Come probabilmente avete già saputo, anche Mario Draghi ha fatto lo stesso. A differenza del suo omologo singalese, tuttavia, Draghi resterà in Italia e di fatto resterà anche presidente del Consiglio almeno fino a mercoledì, quando riferirà in Parlamento sulla sua decisione, ma è evidente il lavorio già in corso per suscitare, se non nel paese, almeno in Parlamento, manifestazioni di cordoglio tali da convincerlo a rimanere. Enrico Letta e Matteo Renzi, per una volta sorprendentemente d’accordo, lo hanno detto subito in modo esplicito; sebbene, non sorprendentemente, con diversa intenzione: il primo immaginando una ripartenza ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 15 luglio 2022) Nel pomeriggio di ieri il presidente dello Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, non è stato l’unico a dare le dimissioni, presentate con un’e-mail inviata da Singapore, dove si era rifugiato da alcuni giorni dopo le proteste popolari. Come probabilmente avete già saputo, anche Marioha fatto lo stesso. A differenza del suo omologo singalese, tuttavia,resterà in Italia e di fatto resterà anche presidente del Consiglio almeno fino a mercoledì, quando riferirà in Parlamento sulla sua decisione, ma è evidente il lavorio già in corso per suscitare, se non nel paese, almeno in Parlamento, manifestazioni di cordoglio tali da convincerlo a rimanere. Enrico Letta e Matteo Renzi, per una volta sorprendentemente d’accordo, lo hanno detto subito in modo esplicito; sebbene, non sorprendentemente, con diversa intenzione: il primo immaginando una ripartenza ...

Pubblicità

GiovaQuez : Balanzoni: 'Al ministero della Salute va tutta la mia disistima essendo ministero della Morte, come ormai chiaro a… - Viryprinceess1 : RT @Vale_labambola: Vi chiederete..che senso ha soffrire così tanto con un cazzo grosso nel culetto?..urla di dolore..misto a piacere..Fisi… - clementina_vico : RT @1994BizzleJ: sanno benissimo che per loro Can rimane l’attore meraviglioso che è. E che essendo un essere umano come tutti gli altri, a… - renzo16339368 : RT @ilverogio: @scaltriti_lab Ma la spunta blu di Twitter non è collegata a un documento di identità? Chiedo, non essendo io esattamente u… - DioPadreterno : @ladyonorato Presto o tardi, come la Storia insegna cambierà il vento e allora sarà nostra cura NON DIMENTICARE...… -