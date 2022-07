Lazio | rinnovo Zaccagni | le parti cominciano a parlarne L’idea del club biancoceleste

(Di venerdì 15 luglio 2022)è uno dei punti fermi delladi Sarri e così ilstarebbe cominciando a pensare aldi contratto Dopo un inizio complicato con la maglia, anche a causa di alcuni problemi fisici, Mattiasi è preso la scena. A dirlo sono in primis i numeri: 29 presenze, 4 gol e 6 assist che l’hanno piazzato tra i punti fermi di Maurizio Sarri. Ed ecco che, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, a settembre lepotrebbero iniziare a parlare di. Il contratto è in scadenza nel 2025 esarebbe quella di un prolungamento biennale. Previsto anche un possibile ritocco dell’ingaggio, come fatto con tutti i big. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ...

Arrivato nella notte tra martedì e mercoledì ad Auronzo, si è già preso tutto il calore dei tifosi in estasi per il suo trasferimento in biancoceleste. Alessio ...Una stagione importante nel suo primo anno in una big per Zaccagni, la società si è decisa a premiarlo col rinnovo. Intanto ...