“Hanno ucciso l’Uomo Ragno” | la storia degli 883 diventa una serie Sky | l’annuncio

Sky annuncia Hanno ucciso l'Uomo Ragno – La vera storia degli 883 (working title), una nuova dramedy Sky Original attualmente in sviluppo. Si tratta di una nuova avventura a episodi, incentrata sul celebre gruppo, fautore di storiche e memorabili hit, diretta da Sydney Sibilia. Gli 883 sono stati l'irrinunciabile colonna sonora degli Anni Novanta. Le loro storiche hit come La regola dell'amico e Hanno ucciso l'Uomo Ragno sono ancora vive nel ricordo dei nostalgici. Ma lo sono anche nella memoria delle generazioni più giovani. Ed è per questo che Sky ha ben pensato di promuovere la realizzazione di una nuova serie. Ispirata alla vera storia di Max Pezzali e Mauro ...

