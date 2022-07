Gli italiani non sprecano gas e acqua, temono cambiamenti climatici e smog (Di venerdì 15 luglio 2022) italiani molto attenti a non sprecare energia e acqua, gia' da qualche anno in verita' e non solo ora che c'e' un'emergenza, e molto preoccupati da cambiamento climatico, inquinamento dell'aria, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 luglio 2022)molto attenti a non sprecare energia e, gia' da qualche anno in verita' e non solo ora che c'e' un'emergenza, e molto preoccupati da cambiamento climatico, inquinamento dell'aria, ...

Pubblicità

MatteoRichetti : Considerato che le principali forze politiche sono momentaneamente appannate, sarebbe bene che oggi TUTTI gli itali… - gparagone : Questo Parlamento non rappresenta gli Italiani. Così come #Draghi, #Speranza, #Lamorgese, #Cingolani e #Colao non… - aldotorchiaro : Gli ordini da Mosca erano chiari. Destabilizzare l’Europa, da Londra a Roma. Qui lo si denuncia da tempo, dal 2018… - giamaga : RT @LaVeritaWeb: Per Salvini «si deve restituire la parola agli elettori». Netta pure la Meloni: «La legislatura è finita, questo Parlament… - CDenominatore : RT @SalazarYulia: Signori 3€ a BOTTIGLIA..TRE € per 47cl di acqua! Ma i sacrifici li devono fare solo gli italiani! #DraghiVattene #Draghi… -