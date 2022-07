“Easy Lover” | il videoclip del brano di Ellie Goulding

(Di venerdì 15 luglio 2022) Il singolo segna il ritorno didopo l’album in cima a tutte le classifiche “Brightest Blue” del 2020presenta oggi ““. Un attesissimo ritorno il suo, che arriva dopo l’album in cima a tutte le classifiche “Brightest Blue” del 2020. “”, è scritto e prodotto in collaborazione con il leggendario Greg Kurstin e Julia Michaels e vede l’inconfondibile voce diin unche è una perfetta combinazione pop tra bassi, sintetizzatori, cambi di tonalità epici e melodie contagiose. Il nuovo singolo si avvale anche della partecipazione di Big Sean, uno dei più grandi nomi del rap, noto per successi come “I Don’t Fuck With You” e “Dance (Ass) ft Nicki Minaj” e per aver ...

Ellie_islove : RT @EGouldingItalia: Easy Lover è già in rotazione radiofonica in Italia!?????? Richiedi la canzone alla tua radio preferita! ?? - MontiFrancy82 : “Easy Lover” è il nuovo singolo di @elliegoulding feat @BigSean - SMSNEWSOFFICIAL : “Easy Lover” è il nuovo singolo di @elliegoulding feat @BigSean - HowDeep__ : RT @EGouldingItalia: Ciaoo! Oggi è uscita la nuova canzone “Easy Lover” di Ellie Goulding ft. Big Sean, è meravigliosa!! Potreste metterla?… - EGouldingItalia : Ciaoo! Oggi è uscita la nuova canzone “Easy Lover” di Ellie Goulding ft. Big Sean, è meravigliosa!! Potreste metter… -

Indi Ellie Goulding c'è tutto il mood che ci piace: un basso vigoroso, il beat trascinante e i sintetizzatori che ci avvolgono grazie a livelli ed altri effetti d'ambiente. Ad impreziosire il ...... stupendo tutti si leva la giacca e rimane a torso nudo, a fine esibizione poi si gira e mostra una grossa scritta sulla schiena:! Poi si rimette la giacca e suona al pianoforte Take it. ... Ellie Goulding torna oggi con il nuovo singolo Easy Lover: video, testo e traduzione Il singolo segna il ritorno di Ellie Goulding dopo l'album in cima a tutte le classifiche "Brightest Blue" del 2020 ...