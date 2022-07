Pubblicità

FIT

... che si sbarazzano di Pietro Rondoni (7 - 5 7 - 5) e Marco(6 - 4 7 - 5). In campo ... In chiusura di giornata Angelina Raggi , dopo un primo set lottato,Irene Lavino per 7 - 5 6 - 1.... che si sbarazzano di Pietro Rondoni (7 - 5 7 - 5) e Marco(6 - 4 7 - 5). In campo ... In chiusura di giornata Angelina Raggi , dopo un primo set lottato,Irene Lavino per 7 - 5 6 - 1. Brugnerotto supera Compagnucci e passa ai quarti a Litija