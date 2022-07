Bimbo morto a Sharm | dubbi sull?intossicazione alimentare di Andrea Mirabile | la Procura sentirà i genitori

Pubblicità

fanpage : Un bambino di 7 anni è morto a causa delle complicanze de Covid-19. Il piccolo è deceduto all'ospedale Fabrizio Spa… - Agenzia_Ansa : I pm sentiranno i genitori del bimbo morto a Sharm. La Procura di Palermo vuole ricostruire gli spostamenti della c… - Corriere : Bimbo morto a Sharm, la Procura sentirà i genitori: «Dubbi sull'intossicazione alimentare» - Adnkronos : Bimbo morto a # SharmElSheik, dubbi su cause decesso: Procura potrebbe sentire i genitori la prossima settimana. - fattoquotidiano : Covid, bimbo di 10 anni morto all’ospedale di Frosinone. I genitori hanno presentato una denuncia -

a Sharm, "dubbi su intossicazione alimentare"/ Pm sentiranno genitoriNon sono ancora stati convocati dalla Procura di Palermo, ma i genitori dela Sharm El Sheik, in Egitto, potrebbero essere sentiti già la prossima settimana, come confermano ambienti giudiziari all'Adnkronos. La Procura ha aperto una inchiesta , coordinata dal ...Ad accrescere i dubbi dei magistrati il fatto che nessuno nel resort in cui la famiglia alloggiava si sia sentito male, oltre alla diagnosi fatta al padre dai medici italiani che parla di possibile in ...“Secondo i primi accertamenti il piccolo è giunto in ospedale in condizioni già molto gravi”, afferma l’ASL FROSINONE – Un bambino di 10 anni è morto all’ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone, dov ...