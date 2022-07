Allegri su Pogba e Di Maria: 'Alzano il livello e deresponsabilizzano gli altri' VIDEO (Di venerdì 15 luglio 2022) Nel corso della presentazione della tournée americana, l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato così del... Leggi su calciomercato (Di venerdì 15 luglio 2022) Nel corso della presentazione della tournée americana, l'allenatore della Juventus, Massimilianoha parlato così del...

Pubblicità

romeoagresti : #Pogba: “Basket contro Allegri? Gli ho detto prima avevo rispetto e non volevo vincere contro il mister, ora non scherzo più”. - forumJuventus : Allegri: 'Sono contento di come sta lavorando la società sul mercato. De Ligt? Se dovesse partire sarà rimpiazzato… - romeoagresti : #Pogba: “Ho sempre avuto un bel rapporto con #Allegri, ci sentivamo anche a Manchester, l’ho sentito prima di torna… - RobertoSardo1 : RT @MatthijsPog: ???? Pogba si è già preso lo spogliatoio della Juve, i compagni hanno grande stima in lui, che è tornato con grande voglia d… - pazzamentejuve : Pogba si è già preso lo spogliatoio, i compagni hanno grande stima in lui, che è tornato con grande voglia di fare.… -