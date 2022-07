Alla biblioteca comunale di Cerveteri letture e le musiche di Michael Supnick (Di venerdì 15 luglio 2022) Cerveteri – “Ondivagando”, questo il titolo della rassegna di letture e musiche ideata dAlla biblioteca comunale Nilde Iotti di Cerveteri che per due pomeriggi intratterranno il pubblico all’interno del giardino del Palazzo del Granarone. Un doppio appuntamento, venerdì 15 e venerdì 30 luglio a partire dalle ore 18:00, che vedrà le letture della Maestra Jole Stragapede e le musiche di Michael Supnick, trombonista e trombettista statunitense apprezzato a livello internazionale. “Un’iniziativa di altissimo pregio quella organizzata dAlla biblioteca comunale Nilde Iotti, per la quale mi complimento con tutto il nostro personale dipendente per la minuzia e ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 15 luglio 2022)– “Ondivagando”, questo il titolo della rassegna diideata dNilde Iotti diche per due pomeriggi intratterranno il pubblico all’interno del giardino del Palazzo del Granarone. Un doppio appuntamento, venerdì 15 e venerdì 30 luglio a partire dalle ore 18:00, che vedrà ledella Maestra Jole Stragapede e ledi, trombonista e trombettista statunitense apprezzato a livello internazionale. “Un’iniziativa di altissimo pregio quella organizzata dNilde Iotti, per la quale mi complimento con tutto il nostro personale dipendente per la minuzia e ...

