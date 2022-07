“Voglio fare la storia al Siviglia” (Di giovedì 14 luglio 2022) In Spagna non si parla d’altro: 13/07/2022 alle 22:41 est “Sono nel momento migliore della mia carriera, ho giocato in Europa, ho più esperienza e sono pronto per nuove sfide”, ha detto. Il primo acquisto del Siviglia quest’estate ha considerato che i suoi “punti di forza sono tirare fuori la palla e segnare l’avversario” Il difensore centrale brasiliano Marcos do Nascimento Teixeira ‘Marcao’, il primo acquisto del Siviglia in questa stagione, ha dichiarato mercoledì che vuole “fare la storia” in “un club vittorioso” come il sivillista e al quale ha assicurato di arrivare “molto motivato”, dopo il suo trasferimento dal turco Galatasaray. Nella concentrazione della squadra andalusa in Corea del Sud, a cui si è unito questo mercoledì il presidente José Castro, Marcao ha dichiarato ai ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 14 luglio 2022) In Spagna non si parla d’altro: 13/07/2022 alle 22:41 est “Sono nel momento migliore della mia carriera, ho giocato in Europa, ho più esperienza e sono pronto per nuove sfide”, ha detto. Il primo acquisto delquest’estate ha considerato che i suoi “punti di forza sono tirare fuori la palla e segnare l’avversario” Il difensore centrale brasiliano Marcos do Nascimento Teixeira ‘Marcao’, il primo acquisto delin questa stagione, ha dichiarato mercoledì che vuole “la” in “un club vittorioso” come il sivillista e al quale ha assicurato di arrivare “molto motivato”, dopo il suo trasferimento dal turco Galatasaray. Nella concentrazione della squadra andalusa in Corea del Sud, a cui si è unito questo mercoledì il presidente José Castro, Marcao ha dichiarato ai ...

Pubblicità

juventusfc : ?? @paulpogba: «Qui stavo bene, mi sono sentito bene a tornare e voglio fare bene quando cominceremo. Non vedo l'ora… - juventusfc : ?? @paulpogba: «Io voglio vincere, come la Juve. Sono sempre lo stesso, con gli stessi obiettivi. Voglio aiutare la… - Giorgiolaporta : Bullizzare e fare #bodishaming a una ragazza #disabile da un profilo con 350mila follower è la nuova politica di in… - F4IRYJlSOO : voglio fare rave - Roberta13nove : RT @itsmeback_: Mi ha appena chiamata la mamma: 'Sabri ma la quarta è proprio necessaria? Io non la voglio fare' No mamma, nemmeno le prim… -