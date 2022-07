Veronica Gentili condivide un selfie senza trucco e filtri | Lo scatto acqua e sapone sorprende i fan (Di giovedì 14 luglio 2022) La conduttrice rivelazione di Controcorrente stupisce i fan postando uno scatto in cui appare al naturale. Proviamo a scoprirne di più leggendo l’articolo. E’ romana e figlia di un avvocato e di una gallerista. Ha un fratello minore docente di Fisica e Scienze della Salute all’Università di Boston. Veronica Gentili prima di approdare alla conduzione televisiva e al giornalismo, è stata un’attrice, con tanto di studi in recitazione. Quindi l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica “Silvio D’Amico” e il debutto con uno degli artisti più affermati di sempre, Gigi Proietti. Segue l’exploit con “Come te nessuno mai”, di Gabriele Muccino, dove interpreta una parte ancora minorenne. Poi Provaci ancora Porf!, la fiction Don Matteo, Romanzo Criminale, Il commissario Rex e Viso d’angelo. Fin quando approda alla televisione, venendo ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 14 luglio 2022) La conduttrice rivelazione di Controcorrente stupisce i fan postando unoin cui appare al naturale. Proviamo a scoprirne di più leggendo l’articolo. E’ romana e figlia di un avvocato e di una gallerista. Ha un fratello minore docente di Fisica e Scienze della Salute all’Università di Boston.prima di approdare alla conduzione televisiva e al giornalismo, è stata un’attrice, con tanto di studi in recitazione. Quindi l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica “Silvio D’Amico” e il debutto con uno degli artisti più affermati di sempre, Gigi Proietti. Segue l’exploit con “Come te nessuno mai”, di Gabriele Muccino, dove interpreta una parte ancora minorenne. Poi Provaci ancora Porf!, la fiction Don Matteo, Romanzo Criminale, Il commissario Rex e Viso d’angelo. Fin quando approda alla televisione, venendo ...

