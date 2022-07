Ultime Notizie – Dimissioni Draghi, Tajani: “Complimenti al M5S, è da irresponsabili” (Di giovedì 14 luglio 2022) Con le Dimissioni di Draghi arrivano i “Complimenti al M5S per aver fatto questo guaio mentre c’è una crisi in corso, la guerra è ai confini dell’Europa, la Borsa già è crollata oggi, lo spread è salito e c’è un’impennata dei prezzi delle materie prime. E’ da irresponsabili aver provocato questo caso, con un’arroganza e ricatti inaccettabili”. Ad affermarlo è il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani commentando le Dimissioni annunciate dal premier a margine della festa nazionale francese a Palazzo Farnese. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 14 luglio 2022) Con lediarrivano i “al M5S per aver fatto questo guaio mentre c’è una crisi in corso, la guerra è ai confini dell’Europa, la Borsa già è crollata oggi, lo spread è salito e c’è un’impennata dei prezzi delle materie prime. E’ daaver provocato questo caso, con un’arroganza e ricatti inaccettabili”. Ad affermarlo è il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antoniocommentando leannunciate dal premier a margine della festa nazionale francese a Palazzo Farnese. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

