Strategie anti-afa: idratarsi costantemente per combattere il caldo record dell'estate 2022 (Di giovedì 14 luglio 2022) (Milano, 14 luglio 2022) - Non aspettare lo stimolo della sete, ma assumere le corrette quantità di acqua nel corso della giornata è fondamentale per rimanere idratati nel periodo più caldo dell'anno secondo il professor Zanasi, esperto dell'Osservatorio Sanpellegrino Milano, 14 luglio 2022 – L'estate 2022 sarà ricordata per il caldo record e l'escalation termica che ha investito tutto il nostro Paese. Quando le temperature salgono in maniera repentina e la morsa dell'afa non dà tregua è fondamentale assumere un'adeguata quantità di liquidi nell'arco della giornata per non correre il rischio di disidratarsi. È ... Leggi su iltempo (Di giovedì 14 luglio 2022) (Milano, 14 luglio) - Non aspettare lo stimoloa sete, ma assumere le corrette qutà di acqua nel corsoa giornata è fondamentale per rimanere idratati nel periodo più'anno secondo il professor Zanasi, esperto'Osservatorio Sanpellegrino Milano, 14 luglio– L'sarà ricordata per ile l'escalation termica che ha investito tutto il nostro Paese. Quando le temperature salgono in maniera repentina e la morsa'afa non dà tregua è fondamentale assumere un'adeguata qutà di liquidi nell'arcoa giornata per non correre il rischio di dis. È ...

