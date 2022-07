No, i vaccini anti-Covid non «alterano il Dna» (Di giovedì 14 luglio 2022) Il 14 luglio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un articolo pubblicato il 12 luglio da ByoBlu, testata che ha diffuso numerosi esempi di disinformazione sui vaccini, dal titolo: “I vaccini anti-Covid alterano il Dna: l’ordinanza del tribunale di Firenze”. Nell’articolo si legge che in «un pronunciamento pubblicato lo scorso 6 luglio», la giudice Susanna Zanda della seconda sezione civile del tribunale di Firenze avrebbe «disposto il reintegro di una psicologa sospesa dal lavoro perché non ha aderito alla campagna vaccinale contro il Covid19». Il pronunciamento conterrebbe la seguente motivazione: «Una persona non può essere costretta, per sostentarsi, a sottoporsi a trattamenti iniettivi sperimentali ... Leggi su facta.news (Di giovedì 14 luglio 2022) Il 14 luglio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un articolo pubblicato il 12 luglio da ByoBlu, testata che ha diffuso numerosi esempi di disinformazione sui, dal titolo: “Iil Dna: l’ordinanza del tribunale di Firenze”. Nell’articolo si legge che in «un pronunciamento pubblicato lo scorso 6 luglio», la giudice Susanna Zanda della seconda sezione civile del tribunale di Firenze avrebbe «disposto il reintegro di una psicologa sospesa dal lavoro perché non ha aderito alla campagna vaccinale contro il19». Il pronunciamento conterrebbe la seguente motivazione: «Una persona non può essere costretta, per sostentarsi, a sottoporsi a trattamenti iniettivi sperimentali ...

Pubblicità

DavidPuente : No! Non c'è stata alcuna sentenza e il Tribunale di Firenze non ha confermato che i vaccini anti Covid modifichino… - DavidPuente : 1/ Quante volte avete letto nei titoli «Storica sentenza» per poi scoprire che non c'era alcuna sentenza? Le basi!… - fattoquotidiano : La responsabilità a cui sono stati chiamati i genitori è stata un “onere ingiustificatamente pesante” [di Peter D'… - FabrizioPerfumo : RT @OrtigiaP: Vaccini anti-Covid, nuovi indizi di eventi avversi dai dati VAERS emerge il sospetto di un legame fra i vaccini anti-Covid a… - Marco36116213 : RT @OrtigiaP: Vaccini anti-Covid, nuovi indizi di eventi avversi dai dati VAERS emerge il sospetto di un legame fra i vaccini anti-Covid a… -