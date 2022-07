Mourinho | il tatuaggio è segreto | sarà per la Conference? | VIDEO

Pubblicità

infoitsport : Sui social il tatuaggio sfottò a Di Canio: Mourinho commenta e zittisce tutti – FOTO - infoitsport : Sui social il tatuaggio sfottò a Di Canio: Mourinho commenta (e zittisce tutti) - infoitsport : Mourinho e il tatuaggio segreto che tiene sulle spine i social: 'Tra qualche giorno ve lo mostrerò' - Sportmediaset - infoitsport : Mourinho e il mistero (europeo) del tatuaggio, nascosto da un cerotto - erpitoneasr : Svelato il nuovo #tatuaggio di #Mourinho . Non la #ConferenceLeague , non #Dybala, ma Erpitone ?? #ASRoma -

Ancora, sempre e solo Josè. È da lui che arrivano, anche dal ritiro in Portogallo, le cose più curiose, e a volte ... poi aumenta la curiosità facendo vedere il, coperto da un cerotto,...si è fatto unsulla Roma il giorno stesso del suo sbarco nella capitale, lo scorso 2 ...Josè Mourinho e la Roma, un amore sbocciato sin da subito: cresce l'attesa per conoscere il disegno del tatuaggio dello Special One ...Dal ritiro in Portogallo, Josè Mourinho continua a nutrire l'attesa per quanto riguarda il misterioso tatuaggio sulla sua spalla destra. Ma non solo nel mio Paese, ci sono ragazzi veramente coraggiosi ...