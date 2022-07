Monza, Pinamonti in chiusura: i dettagli dell’affare (Di giovedì 14 luglio 2022) Sembrerebbe ormai tutto pronto per il trasferimento di Andrea Pinamonti dall’Inter al Monza. L’attaccante classe 1999 sarebbe finito nel mirino di altri club di Serie A tra cui l’Atalanta. Al momento però il club brianzolo sembrerebbe in netto vantaggio nei confronti della concorrenza. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, le parti avrebbero trovato un accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni. Pinamonti Monza InterIl club nerazzurro, da parte sua, vorrebbe conservare un diritto di recompra sul calciatore cresciuto nell’Inter. La cifra di tale operazione potrebbe essere fissata intorno ai 30 milioni di euro. Leggi su rompipallone (Di giovedì 14 luglio 2022) Sembrerebbe ormai tutto pronto per il trasferimento di Andreadall’Inter al. L’attaccante classe 1999 sarebbe finito nel mirino di altri club di Serie A tra cui l’Atalanta. Al momento però il club brianzolo sembrerebbe in netto vantaggio nei confronti della concorrenza. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, le parti avrebbero trovato un accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni.InterIl club nerazzurro, da parte sua, vorrebbe conservare un diritto di recompra sul calciatore cresciuto nell’Inter. La cifra di tale operazione potrebbe essere fissata intorno ai 30 milioni di euro.

