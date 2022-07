Mentana, retroscena su Draghi: "Dimissioni? Il discorso non è di questi minuti" (Di giovedì 14 luglio 2022) Per Enrico Mentana , direttore del Tg di La7, 'questa non è la goccia che ha fatto traboccare il vaso che era già colmo'. Durante la maratona Mentana, il giornalista dice la sua: 'Il discorso non l'... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Per Enrico, direttore del Tg di La7, 'questa non è la goccia che ha fatto traboccare il vaso che era già colmo'. Durante la maratona, il giornalista dice la sua: 'Ilnon l'...

Mentana, retroscena su Draghi: "Dimissioni Il discorso non è di questi minuti" Durante la maratona Mentana, il giornalista dice la sua: 'Il discorso non l'ha scritto in questi minuti, fatemelo dire'. Insomma, come a far capire che il premier aveva già ragionato sull'ipotesi di ...