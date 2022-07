Governo: Sala, 'interrompere in questo momento sarebbe una follia per tutti noi' (Di giovedì 14 luglio 2022) Milano, 14 lug.(Adnkronos) - "sarebbe veramente una follia interrompere il Governo in questo momento, per tutti noi". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo all'evento 'Le città al centro. Idee, progetti, storie e futuri possibili', in corso a Milano. "Io spero -dice Sala- che sia l'attuale presidente del Consiglio a portarci avanti", anche se "non so cosa augurargli". Certamente "so cosa augurare a noi, cioè che vada avanti". E del resto "mi chiedo chi è quell'italiano che oggi si può alzare in piedi e dire: 'Mi sento di rappresentare l'Italia in Europa, in questo momento, con un ruolo da protagonista, come noi stiamo cercando di avere grazie a Draghi e Mattarella". Poi "tutto può ... Leggi su iltempo (Di giovedì 14 luglio 2022) Milano, 14 lug.(Adnkronos) - "veramente unailin, pernoi". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppeintervenendo all'evento 'Le città al centro. Idee, progetti, storie e futuri possibili', in corso a Milano. "Io spero -dice- che sia l'attuale presidente del Consiglio a portarci avanti", anche se "non so cosa augurargli". Certamente "so cosa augurare a noi, cioè che vada avanti". E del resto "mi chiedo chi è quell'italiano che oggi si può alzare in piedi e dire: 'Mi sento di rappresentare l'Italia in Europa, in, con un ruolo da protagonista, come noi stiamo cercando di avere grazie a Draghi e Mattarella". Poi "tutto può ...

