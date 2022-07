Eugenio Scalfari | il gusto della battaglia

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 14 luglio 2022) Fondò l'Espresso per incarnare settimanalmente un’idea del mondo. Fondò La Repubblica per incarnarla quotidianamente. Credeva soprattutto a un potere: al potere dell’opinione. E ogni giorno l’opinione doveva dividere il mondo in due. Così rivoluzionò il rapporto fra giornalismo e politica