(Di giovedì 14 luglio 2022) «Chiilsta facendo il2. È chiaro a tutti che se oggi non votano la fiducia aprono la stagione delbis. Un marchio che non si toglieranno più. E da loro non accettiamo lezioni di coerenza». Sono le parole del ministro degli Esteri Luigi Di, parlando all’assemblea congiunta di Insieme per il Futuro, il gruppo parlamentare creatosi dopo la scissione dell’ex esponente pentastellato dal M5s. Diha nuovamente puntato il ditoi vertici del M5s, accusandoli di aver pianificato laper, per porre fine al governo guidato da Mario Draghi. E il leader di Ipf ha aggiunto: «Sperano in 9 ...

Calenda aveva detto: "Davvero mi sfugge come Beppe Sala possa anche solo pensare che un tandem con Di porti qualche beneficio a lui o al paese " ha scritto Calenda su twitter " Il centro come ...Una discussione che sarà descritta come tesa e a duro, con tanto di successive dichiarazioni ... D'altronde è sempre presente la paura di altri smottamenti governisti in direzione Luigi Di. L'... Di Maio a muso duro contro Conte: «Chi subì il Papeete 1 adesso fa il Papeete 2. Pianificava la crisi da mesi» Il Movimento Cinquestelle sta "mettendo a repentaglio degli obiettivi che dobbiamo raggiungere per il Paese". A lanciare l'atto d'accusa non è uno degli storici avversari dei grillini ma chi del M5s n ...