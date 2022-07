UFFICIALE – Primo rinforzo per lo Spezia, arriva Albin Ekdal (Di mercoledì 13 luglio 2022) Primo colpo dello Spezia in questa sessione di calciomercato: UFFICIALE l’ingaggio del centrocampista Albin Ekdal, che era svincolato dopo aver terminato l’esperienza con la Sampdoria. Contratto biennale fino al 30 giugno 2024 per lo svedese, che va a rinforzare la mediana degli Aquilotti e rappresenta il Primo rinforzo per il nuovo tecnico Luca Gotti. Ekdal allo Spezia: breve panoramica del centrocampista svedese Nato a Stoccolma il 28 luglio 1989, Albin Ekdal cresce nelle giovanili del Brommapojkarna con cui debutta in prima squadra nel 2007 all’età di 17 anni. L’anno successivo passa alla Juventus e firma l’esordio in Serie A il 18 ottobre nella gara persa 2-1 contro il Napoli. Inizialmente gioca ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 13 luglio 2022)colpo delloin questa sessione di calciomercato:l’ingaggio del centrocampista, che era svincolato dopo aver terminato l’esperienza con la Sampdoria. Contratto biennale fino al 30 giugno 2024 per lo svedese, che va a rinforzare la mediana degli Aquilotti e rappresenta ilper il nuovo tecnico Luca Gotti.allo: breve panoramica del centrocampista svedese Nato a Stoccolma il 28 luglio 1989,cresce nelle giovanili del Brommapojkarna con cui debutta in prima squadra nel 2007 all’età di 17 anni. L’anno successivo passa alla Juventus e firma l’esordio in Serie A il 18 ottobre nella gara persa 2-1 contro il Napoli. Inizialmente gioca ...

