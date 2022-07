Ue “L’Italia vari una legge su conflitto d’interessi e lobby”

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 13 luglio 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Continuare gli sforzi per migliorare ulteriormente il livello di digitalizzazione del sistema giudiziario, in particolare per i tribunali penali e le procure. Continuare le operazioni efficaci della polizia e della procura contro l’alto livello di corruzione, anche rafforzando la digitalizzazione e l’interconnessione dei registri”. Sono alcune delle raccomandazioni che la Commissione Europea rivolge alnella terza relazione annuale sullo Stato di diritto.Bruxelles chiede anche di “adottare regole esaurienti suldi interessi e regole sulleper stabilire unregistro operativo del lobbismo”, “introdurre un registro elettronico unico per il finanziamento dei partiti”, “introdurre tutele legislative e di altro tipo per riformare il regime sulla diffamazione, la tutela del segreto ...