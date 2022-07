Traffico Roma del 13-07-2022 ore 07:30 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Primo appuntamento della giornata di oggi mercoledì 13 luglio con L’informazione sulla viabilità il Traffico Traffico di campionamento in queste ore sulla rete cittadina sul Raccordo Anulare bianco in carreggiata interna dal vivo con la Roma Napoli fino all’uscita Ardeatina cose che poi ritroviamo in carreggiata esterna tra il video con la Roma L’Aquila e lo svincolo Tiburtina sopra turbano della Roma L’Aquila code dal raccordo alla tangenziale est in tangenziale rallentamenti con code dalla Salaria fino all’uscita Veroli Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico Ci sono code sulla Flaminia sulla Salaria praticamente da una bara Tor di Quinto da Firenze all’aeroporto dell’Urbe qualche problema ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 13 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuongiorno dalla redazione Primo appuntamento della giornata di oggi mercoledì 13 luglio con L’informazione sulla viabilità ildi campionamento in queste ore sulla rete cittadina sul Raccordo Anulare bianco in carreggiata interna dal vivo con laNapoli fino all’uscita Ardeatina cose che poi ritroviamo in carreggiata esterna tra il video con laL’Aquila e lo svincolo Tiburtina sopra turbano dellaL’Aquila code dal raccordo alla tangenziale est in tangenziale rallentamenti con code dalla Salaria fino all’uscita Veroli Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico Ci sono code sulla Flaminia sulla Salaria praticamente da una bara Tor di Quinto da Firenze all’aeroporto dell’Urbe qualche problema ...

