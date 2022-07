Sei sorelle, anticipazioni dal 18 al 22 luglio 2022: Celia aggredita da... (Di mercoledì 13 luglio 2022) La relazione tra Joaquín e Celia prenderà una brutta piega negli episodi Sei sorelle in onda dal 18 al 22 luglio 2022. Il cugino di Miguel aggredirà la Silva che deciderà di mettere fine al loro rapporto. In seguito, Francisca scoprirà quanto accaduto e proverà a convincere la consanguinea a denunciare l'uomo. Nel frattempo, zia Adolfina cercherà di migliorare i rapporti tra le Silva e Ricardo. Sei sorelle puntate dal 18 al 22 luglio 2022: Joaquin aggredisce Celia e lei lo lascia La presenza di zia Adolfina a casa Silva si farà sempre più ingombrante ed insopportabile. Nel frattempo, Blanca verrà maltrattata da Rodolfo che sarà sempre più insofferente mentre Victoria inizierà a sedurre Cristobal. Poco dopo, Blanca perdonerà il fidanzato per il ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 13 luglio 2022) La relazione tra Joaquín eprenderà una brutta piega negli episodi Seiin onda dal 18 al 22. Il cugino di Miguel aggredirà la Silva che deciderà di mettere fine al loro rapporto. In seguito, Francisca scoprirà quanto accaduto e proverà a convincere la consanguinea a denunciare l'uomo. Nel frattempo, zia Adolfina cercherà di migliorare i rapporti tra le Silva e Ricardo. Seipuntate dal 18 al 22: Joaquin aggrediscee lei lo lascia La presenza di zia Adolfina a casa Silva si farà sempre più ingombrante ed insopportabile. Nel frattempo, Blanca verrà maltrattata da Rodolfo che sarà sempre più insofferente mentre Victoria inizierà a sedurre Cristobal. Poco dopo, Blanca perdonerà il fidanzato per il ...

