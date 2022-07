Pippo Franco come sta dopo il malore? Interviene il figlio | “Se potessi parlare scoppierebbe una rivolta”

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Aveva destato paura e preoccupazione la notizia delche aveva colto, l’attore 81enne ricoverato al Policlinico Gemelli di Romaun probabile attacco ischemico transitorio.sta adesso? A svelarlo è stato ilGabrieleche nelle passate ore è intervenuto sui social in modo polemico facendo chiarezza.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Malore per Pippo Franco. L'attore è ricoverato da questa notte al Policlinico Gemelli di Roma, ma ora sta meglio. L… - peppe844 : #PippoFranco e Poi ci sono io cresciuto con i migliori programmi di Pingitore..che spera sempre NEL VERO RITORNO DE… - infoitcultura : Pippo Franco, parla il figlio Gabriele: “Il mio vecchio sta bene - PaoloLeChat : @Helliot_Spencer Pippo Franco non è mio nemico. Semplicemente - infoitsalute : Pippo Franco, il figlio Gabriele contro i giornalisti: 'Se potessi parlare scoppierebbe una rivolta' -

ricoverato d'urgenza per ischemia, l'intervento del figlio Gabrielesta meglio. L'ex conduttore del Bagaglino ha avuto un malore la scorsa notte che l'ha costretto ad un ...Aveva destato paura e preoccupazione la notizia del malore che aveva colto, l'attore 81enne ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo un probabile attacco ischemico transitorio. Come sta adessoA svelarlo è stato il figlio Gabrieleche ...Pippo Franco è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma in seguito a un malore. Le sue condizioni di salute sono state definite “discrete” ma la notizia del suo problema di salute ha aperto il ...Dapprima si è detto che il suo stato di salute era "preoccupante", poi è arrivata la rassicurazione sul fatto che l'81enne attore comico sta bene e, anzi, potrebbe essere dimesso già nei prossimi gior ...