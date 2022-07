Monza: le commissioni bloccano Diaw (Di mercoledì 13 luglio 2022) Improvviso stop per il passaggio di Diaw dal Monza al Modena in prestito secco. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, la mancata intesa... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 13 luglio 2022) Improvviso stop per il passaggio didalal Modena in prestito secco. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, la mancata intesa...

Pubblicità

ModenaCalcio : Si complica la trattativa per #Diaw. Nonostante l’accordo trovato sia col Monza che col giocatore, c’è ancora dista… - 22jctraveler : @bergomifabio Eh si che colpo! C'e' la fila proprio! Marotta sa che se aspetta un'altra settimana è Antun a pagargl… - 22jctraveler : @AmalaTV_ Se aspettate un'altra settimana Antun invece di prendere soldi per le commissioni vi paga lui direttament… - VSanSebastiano : @CheccoLione7 @OfficialSSLazio Abbiamo dato Casale che ha rifiutato il Monza prima di tutti, annunciato le visite m… - sportli26181512 : Lazio, arriva Casale: affare in chiusura dal Verona, le cifre: Sembrava che dovesse andare ad arricchire la rosa de… -