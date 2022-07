Marmolada | spunta la foto sconvolgente | un lago si era formato sul ghiacciao a maggio

Pubblicità

IlPrimatoN : La situazione era critica già due mesi prima del disastro - PieraBelfanti : Marmolada, all'alba con cani e vanghe sul pendio della strage e spunta il decimo corpo - angiuoniluigi : RT @repubblica: Marmolada, all'alba con cani e vanghe sul pendio della strage e spunta il decimo corpo [dal nostro inviato Giampaolo Visett… - Moixus1970 : RT @repubblica: Marmolada, all'alba con cani e vanghe sul pendio della strage e spunta il decimo corpo [dal nostro inviato Giampaolo Visett… - repubblica : Marmolada, all'alba con cani e vanghe sul pendio della strage e spunta il decimo corpo [dal nostro inviato Giampaol… -

La non transizione Il Po è quasi scomparso, i raccolti anche, lasi è sciolta, la temperatura ha già raggiunto i 40 °C, le morti sul lavoro si susseguono, l'inflazione galoppa, l'...... Fugatti: "Bandiere rosse come al mare, così renderemo più sicura la montagna", il day after: "Sepolti per sempre". L'incubo dei soccorsi sul ghiacciaio in bilico Crollo, il ...E' iniziata la 'fase due' per gestire il dopo valanga in Marmolada . Il gruppo di coordinamento tecnico della Protezione civile del Trentino - con ...Da “E’ un dittatore, ma ci serve” a “Ci serve perché è un dittatore” il passo è breve e Mario Draghi lo ha fatto. Il prossimo sarà: “Ci serve un ...