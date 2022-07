LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: si parte (Di mercoledì 13 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA CLASSIFICA DEL Tour DE France 12.19 I corridori sono partiti per percorrere il tratto di trasferimento. 12.16 Per quanto riguarda la classifica generale, invece, Lennard Kämna ha insediato prepotentemente la prima posizione di Tadej Pogacar, che si è però salvato per 11”. 12.13 Si riparte dalla vittoria di ieri del fuggitivo Magnus Cort. Il danese della EF Education-Easy Post ha stupito tutti imponendosi sul traguardo di Megeve davanti all’australiano Nick Schultz. 12.10 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta dell’undicesima tappa del Tour de France 2022. Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta dell’undicesima tappa del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE12.19 I corridori sono partiti per percorrere il tratto di trasferimento. 12.16 Per quanto riguarda la classifica generale, invece, Lennard Kämna ha insediato prepotentemente la prima posizione di Tadej Pogacar, che si è però salvato per 11”. 12.13 Si ridalla vittoria di ieri del fuggitivo Magnus Cort. Il danese della EF Education-Easy Post ha stupito tutti imponendosi sul traguardo di Megeve davanti all’australiano Nick Schultz. 12.10 Buongiorno a tutti e benvenuti allascritta dell’undicesima tappa delde. Buongiorno a tutti e benvenuti allascritta dell’undicesima tappa del ...

