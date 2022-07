La Torre | ' Jacobs e Tamberi motiveranno tutti E ora scommetto su Dallavalle'

Pubblicità

Gazzetta_it : Atletica, il d.t. azzurro La Torre: 'Jacobs e Tamberi motiveranno tutti. Tokyo è irripetibile' - sportli26181512 : Atletica, i convocati dell'Italia per i Mondiali di Eugene: Sono 60 gli atleti azzurri convocati dal direttore tecn… -

Sport Mediaset

Antonio La, dalla finestra della stanza del dormitorio universitario che lo ospiterà sino a fine Mondiali, scorge la tribuna di Hayward Field, sede delle gare iridate. Per il direttore tecnico azzurro, ...... non lontano da Portland, doveha completato il periodo di adattamento pre - Mondiale. Nella ... e successivamente si presenterà alla stampa, insieme al DT Antonio Lae al capitano ... Jacobs ce la fa: sarà al via dei 100 metri ai Mondiali - Sportmediaset Marcell Jacobs ha sciolto la riserva: il bi-campione olimpico di Tokyo sarà al via nei 100 metri del Mondiale di Eugene, nella batteria in programma nella notte tra venerdì e sabato (via alle 3:50 ita ...Mancano ormai tre giorni al grande appuntamento di Eugene, dove Marcell Jacobs proverà a vincere la medaglia d'oro nei 100 metri ...