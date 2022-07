Incendio a Lastra a Signa | muore 74enne stroncato da un malore - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

LA NAZIONE

...luglio 2022 - Tragedia aa Signa , in via di Stagno, nei pressi del parco fluviale. Un uomo di 74 anni è morto a causa di un malore mentre si stava prodigando per aiutare a spegnere l'...I vigili del fuoco del distaccamento di Fi - Ovest e di Calenzano sono intervenuti nel comune dia Signa, in via di Stagno, nel pressi del parco fluviale, per l'di sterpaglie con il ... Incendio a Lastra a Signa, muore 74enne stroncato da un malore E' rimasto coinvolto un uomo in un incendio del pomeriggio di oggi, mercoledì 13 luglio 2022, a Lastra a Signa: sono intervenuti i sanitari del 118, ma il medico ne ha constatato il decesso. È success ...L'uomo, proprietario di un campo vicino a quello in fiamme, si stava prodigando per aiutare a spegnere il rogo ...