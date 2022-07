Il premier ingabbia i 5 Stelle su salario minimo e fisco. Spiazzata la Cgil di Landini

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Niente ramoscelli d'ulivo o concessioni indulgenti. Nessuna mano tesa per uscire dal tombino in cui ci si è ficcati

Pubblicità

www.padelnostro.it

Niente ramoscelli d'ulivo o concessioni indulgenti. Nessuna mano tesa per uscire dal tombino in cui ci si è ficcati: il premier Mario Draghi parla in conferenza stampa, dopo l'incontro con i sindacati ...