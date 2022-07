I fan non ballano, Rhove interrompe il concerto tra i fischi. I Pinguini Tattici Nucleari: «Impara il rispetto» – Il video (Di mercoledì 13 luglio 2022) Un concerto finito tra fischi e insulti e senza applausi né ovazioni. Si è concluso così il live di Rhove a Ferrara, dopo che il rapper ha polemizzato con il pubblico delle prime file prima di abbandonare il palco senza portare a termine lo show, lamentandosi per la poca partecipazione: «Mi sono fermato perché un quarto di voi era fermo a fine concerto e non esiste che all’ultima canzone stiate fermi. Non esiste ragazzi! Il concerto è finito adesso e non avete ancora saltato un ca**o! È un problema. Quindi bella per chi ha saltato, per il resto mi dispiace ragazzi, divertitevi un po’ di più, ciao». In sottofondo alcuni fan urlavano «Se non metti l’ultima, noi non ce ne andiamo!». Ma altri fan, dopo lo sfogo del rapper, vedendolo andare via, hanno iniziato a urlare: «Scemo, scemo». Il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 luglio 2022) Unfinito trae insulti e senza applausi né ovazioni. Si è concluso così il live dia Ferrara, dopo che il rapper ha polemizzato con il pubblico delle prime file prima di abbandonare il palco senza portare a termine lo show, lamentandosi per la poca partecipazione: «Mi sono fermato perché un quarto di voi era fermo a finee non esiste che all’ultima canzone stiate fermi. Non esiste ragazzi! Ilè finito adesso e non avete ancora saltato un ca**o! È un problema. Quindi bella per chi ha saltato, per il resto mi dispiace ragazzi, divertitevi un po’ di più, ciao». In sottofondo alcuni fan urlavano «Se non metti l’ultima, noi non ce ne andiamo!». Ma altri fan, dopo lo sfogo del rapper, vedendolo andare via, hanno iniziato a urlare: «Scemo, scemo». Il ...

