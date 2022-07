(Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma deicomunali di Alternativa per Benevento sulcittadino: “Continua ladel, l’oggetto più misterioso degli anni di amministrazione targata Mastella. Studi, convegni, proposte, esperimenti, si sono susseguiti a ritmo intenso senza che sia stato cavato un ragno dal buco. È stato ingaggiato un primo esperto, ovviamente retribuito, ma ilè rimasto una chimera. È stato ingaggiato un secondo esperto, ovviamente altrettanto retribuito, ma niente da fare, nessun passo avanti. Ildi Benevento, cittadina con poco meno di sessantamila abitanti, e per di più dotata di ...

Così icomunali di 'Alternativa per Benevento Luigi Diego Perifano , Raffaele De Longis , Giovanni De Lorenzo , Floriana Fioretti , Angelo Miceli , Luigia Piccaluga, Vincenzo Sguera e ...Comincia così la nota stampa a firma deicomunali di 'Alternativa per Benevento'. 'I revisori dei conti, - prosegue la nota - in risposta alle osservazioni da noi formulate hanno infatti ... I consiglieri di APB pungono l'amministrazione: "Piano traffico, la saga continua..."