Hamsik | “De Laurentiis mi ha chiamato per tornare da dirigente nel Napoli”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete", è intervenuto Marek Hamsik ex calciatore del Napoli. Queste le sue parole "Adesso sono in ritiro in Slovenia col Trazbonspor, poi ci sposteremo in Austria tra pochi giorni. Il gol più emozionante mai segnato? Quello in finale di Coppa Italia contro la Juventus quando abbiamo portato un trofeo in città dopo tanto tempo. Ricordo anche le reti segnate a Torino contro la Juventus dove vincemmo. Mi è venuta la pelle d'oca riascoltando la telecronaca di quella partita. Se è finito un ciclo a Napoli? Sto leggendo delle cose e mi dispiacerebbe tanto se andassero via anche Mertens e Koulibaly. Perdere tre bandiere tutte insieme sarebbe molto deludente per i tifosi. Non dipenderà da chi verrà, ma la città deve avere dei simboli, perderne tre in un solo anno sarebbe

