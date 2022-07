Fistball | Italia eliminata ai World Games 2022 | il ko contro il Brasile nega le semifinali

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 luglio 2022) L’delmaschile non è riuscita a qualificarsi alleai, competizione multisportiva riservata alle discipline che non fanno parte del programma olimpico. Gli azzurri sono stati battuti dalper 3-1 (9-11; 11-5; 11-6; 11-5) in quello che era un vero e proprio spareggio per accedere alla fase a eliminazione diretta. La nostra Nazionale è riuscita a imporsi nel primo set, ma successivamente è stata surclassata dai sudamericani e ha così concluso al terzo posto nel gruppo B (1 vittoriagli USA) alle spalle di(3 vittorie) e Austria (2). L’tornerà in campo per fronteggiare il Cile nel match valido per il quinto posto, mentre le...